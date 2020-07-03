«جي سي أل أس» تطوّر مشروعاً في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «جي أس آي سيستم إنتيغريشن» عن تطوير مشروع طاقة شمسية قبالة ساحل جزيرة نوراي في الإمارات، حيث بنت شركة الطاقة الشمسية المحلية «إنيروير» أول محطة للطاقة الشمسية العائمة على مياه البحر في الشرق الأوسط باستخدام وحدات الطاقة الشمسية المزدوجة الزجاج من «جي سي أل أس آي» الحاصلة على براءة الاختراع.

تم تصميم وحدات «جي سي أل أس آي» المزدوجة الزجاج خصيصاً للاستخدام البحري ويمكنها تحمل أكثر من 30 عاماً من تعرضها لرش الملح المستمر. ومن أجل أن تعمر لعقود أطول، يجب أن تكون الوحدات مقاومة للماء تماماً ومقاومة للظروف الجوية القاسية التي تشهدها البحار المفتوحة.

واجتازت وحدات «جي سي أل أس آي» المزدوجة الزجاج اختبارات «آي إي سي» الصارمة للبيئة القاسية مثل الضباب الحامل للملح وتآكل الأمونيا والعواصف الرملية. وكدليل على أداء وموثوقية وحدات «جي سي أل أس آي» عالية الجودة فإنها تستخدم في المياه المفتوحة.

وتلتزم دولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، باستراتيجية الطاقة النظيفة وهي خطة لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة بحلول عام 2050 مع توفير 75% من الكهرباء في الإمارة من الطاقة النظيفة بما في ذلك الطاقة الشمسية. ولتحقيق ذلك، تعتزم الحكومة بناء «بحيرة شمسية» من الألواح الشمسية العائمة في الإمارة.

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