بحث تداعيات «كورونا» على المعلومات الائتمانية

المصدر: (أبوظبي - وام)

نظم صندوق النقد العربي أمس الاجتماع الاستثنائي للجنة العربية للمعلومات الائتمانية عن بعد لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على صناعة المعلومات الائتمانية.

شارك في الاجتماع مديرو المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وشركات المعلومات الائتمانية المرخصة، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

يأتي الاجتماع في إطار الحوار المتواصل للسلطات الإشرافية في الدول العربية برعاية صندوق النقد العربي لمناقشة المخاطر والتداعيات الاقتصادية والمالية والمصرفية لجائحة كورونا، وانعكاس ذلك على العمل الإشرافي والرقابي بما في ذلك التعامل مع المعلومات الائتمانية.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن عقد الاجتماع الاستثنائي يعكس الأهمية الكبيرة للمعلومات الائتمانية في الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

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