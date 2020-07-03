غرفة الفجيرة تؤكد دعمها بيئة الأعمال

المصدر: (الفجيرة - البيان)

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اجتماع الجمعية العمومية الأول لدورته الرابعة عشرة، برئاسة سرور حمد الزوهري، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة.

وأكد الزوهري أن إمارة الفجيرة استطاعت أن تسير وفق رؤى واضحة نحو البناء والتعمير مواكبة النهضة الحضارية لدولة الإمارات محققة طفرة تنموية شاملة ومستدامة من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية بالإمارة وإصدار قرارات إعفاء مجموعة من الأنشطة الاقتصادية من رسوم الرخص ورسوم الغرفة والضرائب المحلية لعام 2020، حيث ساهم ذلك في دعم بيئة الأعمال وصمود الأنشطة الاقتصادية أمام هذه الجائحة.

وأضاف أن المجلس في بداية العام الأول من الدورة الرابعة عشرة وضع مجموعة من الأولويات للاهتداء بها في مسيرة هذه الدورة أهمها التعاون مع الجهات المختصة لخلق بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار وإزالة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وتعزيز جهود الغرفة في رعاية مصالح الأعضاء.

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