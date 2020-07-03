مشاركة إماراتية في كأس العالم لريادة الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «Hub71»، منصة التكنولوجيا العالمية بأبوظبي وجهة التنظيم الوطنية الإماراتية لمسابقة «كأس العالم لريادة الأعمال 2020»، عن بدء جهود البحث عن أفضل الشركات الناشئة، التي لا تزال في مرحلة التأسيس الأولى العاملة بكل القطاعات على امتداد إمارات الدولة السبع. وسوف يتم اختيار الشركات الناشئة لتشكيل أول فريق للإمارات، يشارك في المسابقة ضمن فعاليات منتدى «مسك العالمي» المقرر انعقاده في الرياض خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتعد كأس العالم لريادة الأعمال أكبر مبادرة عالمية لروّاد الأعمال، حيث ستشهد مشاركات من 187 دولة من جميع أنحاء العالم. وقد استقطبت المسابقة أكثر من 100 ألف مشارك في نسختها الافتتاحية عام 2019.

ومن المقرر أن يتم اختيار 10 شركات ناشئة، تتخذ من الإمارات مقراً لها خلال شهري يوليو وأغسطس، على أن يتم إغلاق باب التقديم في 20 أغسطس 2020. وسوف تحصل الشركات التي تستوفي شروط التأهل على جوائز مالية مميزة، بقيمة مليون دولار أمريكي وفرص تمويل إضافية، والاستفادة من برامج مسرّعات وموارد، وجوائز عينية، يتجاوز إجمالي قيمتها 75 مليون دولار.

وقال أحمد علوان، رئيس الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بمنصة Hub71: لا تقتصر أهمية مشاركة فريق الإمارات في كأس العالم لريادة الأعمال 2020 على إظهار قدرات الابتكار في مجال التكنولوجيا، التي تحظى بها الإمارات أمام المشاركين والحضور في المسابقة من جميع أنحاء العالم فحسب، بل ستسلط المشاركة الضوء على الشغف والحافز للعمل فريقاً واحداً.

وبصفتنا جهة التنظيم الوطنية لدولة الإمارات، فإننا نواصل البحث عن أفضل الشركات الناشئة المبتكرة، والتي تثق بقدراتها المميزة للتمثيل المشرّف للدولة في هذه البطولة العالمية.

ونحن نتطلع إلى مشاركة المزيد من الشركات الناشئة لتمثيل الإمارات. وشهدت نسخة العام الماضي للبطولة توقيع منصة Hub71 مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك)، بهدف إرساء خطوات تجاه توفير سوق أكثر ديناميكية للشركات الناشئة بين الإمارات والسعودية.

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