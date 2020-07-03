«دبي باركس آند ريزورت» تعيد فتح أبوابها 23 سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة دي إكس بي إنترتينمينتس، أمس، أن التعليق المؤقت لعمليات المنتزه الترفيهي «دبي باركس آند ريزورت»، الذي تم تنفيذه في مارس، سيتم تمديده لفترة الصيف، على أن يعاد افتتاح الوجهة في 23 سبتمبر. وستركز الشركة في غضون ذلك، على أن تواصل التركيز على أعمال التحسينات في الوجهة، وإتمام عمليات الصيانة الدورية.

ومن المقرر أن تضيف الوجهة 12 لعبة ووجهة ترفيهية جديدة، حيث سيتم الانتهاء من أعمال تركيب ثمانية ألعاب جديدة، من أصل 12، بحلول الربع الثالث من عام 2020، ومن المتوقع أن يتم اكتمال تركيب باقي الألعاب الجديدة بحلول الربع الرابع من عام 2020.

وقال محمد سليمان الملا العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للشركة: متحمسون لاستقبال ضيوفنا مرة أخرى وذلك بإضافة ألعاب وتجارب ترفيهية جديدة، تناسب جميع أفراد العائلة. وبما أن فترة الصيف تعتبر من الفترات التي تشهد الوجهة فيها انخفاض الزيارات، سنعمل على استغلال الفترة في التركيز على إحراز التقدم في أعمال التحسينات والإضافات في متنزهي موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي وإتمام عمليات الصيانة.

وتابع: مع إضافة الألعاب الترفيهية الجديدة التي من شأنها أن تحطم الأرقام القياسية العالمية، نحن على يقين من أن دبي باركس آند ريزورتس، ستوفر أجواء ترفيهية مليئة بالمرح لجميع أفراد العائلة، ولجميع الأعمار، مع الحرص على صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا.

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