منصّة «زووم» تعزّز استثماراتها في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكّد سامر طيّان، المدير الإداري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «زووم» إن الشركة التي نما عدد مستخدمي منصتها للتواصل المرئي إلى أكثر من مليون مستخدم في الإمارات بسبب أزمة «كوفيد 19» تنوي تعزيز استثماراتها في الإمارات من خلال توسيع رقعة انتشارها داخل الدولة بشكل خاص، وباقي دول المنطقة بشكل عام.

مشيراً إلى أن الشركة وضعت خطة مدروسة لافتتاح عدة مكاتب للشركة خارج دبي، لتوسيع دائرة انتشار فريق عملها على المستوى الإقليمي وإنشاء شبكة محلية من الشركاء، وتلبية احتياجات العملاء المتنامية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: إن تميّز الإمارات كحاضنة عالمية لبيئة الأعمال المتنوعة، وبروز التوجه العام لقيادتها بتبني واعتماد التقنيات الجديدة، وتأمين الدعم لمبادرات الابتكار وإحداث التغيير الجذري على مستوى الكفاءة التشغيلية للهيئات الحكومية، جعل من الدولة الخيار والموطن الطبيعي لتحقيق رسالة ومبادئ شركة «زووم»، المتمثلة بإحداث تغيير جوهري في طرق وسبل التواصل.

وأضاف: «تجاوز عدد مستخدمينا الجدد عتبة 100.000 للحسابات المجانية والمدفوعة داخل الإمارات خلال الأسبوع الأول لتطبيق الإجراءات الاحترازية في الدولة، حيث تابع هذا الرقم صعوده ليسجل مليون مستخدم جديد للحسابات المجانية والمدفوعة بعد مرور شهر، أي تخطى معدل نمو المستخدمين 900%.

وبالتوازي، استفادت 250 مدرسة، توفر التعليم لكافة المراحل حتى الثانوية العامة، من عرض شركة «زووم »القائم على رفع القيود المفروضة على زمن الحصص الدراسية والاجتماعات (المحددة بـ 40 دقيقة)، وهو عرض حصري بقطاع التعليم في الإمارات».

التعليم والصحة

وأشار طيّان إلى أن «زووم» ستركّز خلال المرحلة المقبلة على دعم قطاعين حيويين داخل الدولة وهما التعليم والصحة. وأوضح قائلاً: على مستوى التعليم أتاحت «زووم» للمدارس فرصة الارتقاء وبكل مرونة وانسيابية نحو مصاف التعلّم الإلكتروني دون أي تعقيدات أو عقبات أو تأخير.

كما أننا مكنّا المدارس من رفع حد الحصص الدراسية والاجتماعات إلى المستوى المجاني. وأما على صعيد الصحة فقد قدمت «زووم» كافة أنواع الدعم في مجال عمليات التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية، الذي يحتل أولوية متقدمة لقيادة الإمارات.

وبفضل حلول شركة «زووم»، أصبح بإمكان الخبراء والمختصين في مجال الرعاية الصحية إجراء الاستشارات الطبية عبر الإنترنت، وتشخيص المرضى عن بُعد، وتوفير العلاج للمراجعات الدورية والأمراض غير الخطيرة. وبإمكان ممارسات العلاج الطبي عن بُعد - القائمة على حلول البث المرئي من «زووم»- تعزيزالتواصل ضمن الزمن الحقيقي بين مجتمع الأطباء والمختبرات والمختصين، غير مثقلين بقيود الجغرافيا.

سوق مهمة

وحول أهمية السوق الإمارات والمنطقة بالنسبة لـ«زووم» قال طيّان: «تحتل أسواق الخليج مكانة هامة جداً بالنسبة لـ «زووم»، ونعي مدى اهتمام المنطقة بعمليات التحول الرقمي وبالجهود الكبيرة لـ «زووم» لخدمة مجتمع المستخدمين المتنامي على الصعيد المحلي، وهو ما ينطبق بالتحديد على الإمارات.

حيث تزرع فينا رؤى الحكومة الرامية إلى وضع أسس الاقتصاد الرقمي، وبوتيرة متسارعة، الثقة التامة بالفرص الواعدة التي سيقدمها لنا هذا السوق. وتمثل رؤية القيادة الحكيمة في الإمارات، التي تطمح بأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً على طول مسيرة الثورة الصناعية الرابعة، وتبنيها السريع للاستراتيجيات الرقمية المبتكرة من أجل دعم تحقيق هذه الرؤية، الهدف الذي نعمل جميعاً من أجل دعمه وتحقيقه.

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