«إريكسون» تُرقّي شبكة «الثريا» الأساسية

المصدر: (دبي- البيان)

وقعت «إريكسون» اتفاقية مع شركة الثريا للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، لتحديث شبكتها الأساسية وترقيتها مع بنية تحتية متوافقة مع شبكات الجيلين الرابع والخامس.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «إريكسون» بتحديث وترقية شبكة الثريا وتحويلها إلى منصة افتراضية لدعم الميزات والخدمات الحالية والجديدة في المستقبل. كما تنص الصفقة على تمكين شركة الثريا من توفير أفضل تجربة ممكنة لمستخدميها بأكثر الطرق فعالية وعلى نحو مستمر.

كما تتطرق الاتفاقية لدور «إريكسون» في تنفيذ عملية ترحيل مستخدمي الثريا الحاليين إلى النظام الأساسي الجديد والإشراف على تكامله مع الأنظمة الحالية. وسيستفيد مستخدمو بيانات الهاتف المتنقل التي توفرها الشركة من موثوقية أعلى وتوافر أكثر وسعة استيعابية أكبر، لا سيما المستخدمين في المناطق النائية أو التي تشهد حركة مرور فائقة الكثافة للبيانات.

وتوفر الاتفاقية الجديدة لشركة الثريا القدرة على تزويد العملاء بخدمات اتصال أكثر مرونة وسهولة عند الاستخدام، والتي تتوافق مع مختلف أنواع المحطات، مع ضمان استمرارية الخدمات بسلاسة عند الانتقال بين نقاط الوصول المختلفة.

وقال عدنان المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في الثريا: التعاون مع «إريكسون» سينعكس على نحو إيجابي على الجوانب الرئيسية الأخرى مثل ضمان خدمات أكثر مرونة وموثوقية وفاعلية. تعتبر شراكتنا مع «إريكسون» عميقة وطويلة الأمد، وتعود ثقتنا بها إلى إيماننا بقدراتها كشركة رائدة في ابتكار ونشر تقنيات الاتصال الجديدة، وتوفير حلول النطاق العريض المتنقل عالية الجودة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز