تعاون رباعي لتعزيز الأمن السيبراني للعمل عن بعد

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركات بروف بوينت وأوكتا وكرواد – سترايك ونتسكوب تعزيز التعاون فيما بينها، لمساعدة المؤسسات على تنفيذ استراتيجية أمنية متكاملة، والوصول إلى استراتيجية أمان الثقة الصفرية لحماية بيئات العمل الديناميكية والعمل عن بعد.

وساهمت جائحة (كوفيد 19) في الانتقال السريع للعمل عن بعد خارج محيط المكتب التقليدي، وقد أدى هذا التحول إلى بروز مزيد من التهديدات المتطورة وشن الهجمات المستهدفة، ما زاد ضغطاً كبيراً على الفرق الأمنية للتعامل مع التحديات الأمنية المتجذرة في الأنظمة والبيانات المتباينة ومجموعة واسعة من نقاط النهاية المُدارة وغير المُدارة، ووصول المستخدم النهائي إلى مئات التطبيقات المطلوبة للعمل اليومي. ووفقًا لتقرير العمل من المنزل الصادر عن شركة أوكتا، فقد ارتفعت هجمات التصيد الاحتيالي بأكثر من 600% منذ نهاية فبراير.

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرًا ضد عمليات الاحتيال هذه وغيرها من عمليات احتيال المتعلقة بجائحة (كوفيد 19). وفي أعقاب هذه الجائحة تسارع فرق الأمن وتقنية المعلومات لنشر حلول أمنية أقوى من دون الإرشادات العملية اللازمة للتنفيذ.

وتعمل الشركات الأربع بروف بوينت وأوكتا كرواد - سترايك ونتسكوب على تمكين خبراء الأمن وتقنية المعلومات من خلال تزويدهم بالمعرفة وحلول المنتجات المتكاملة التي يحتاجونها للإدارة الأمنة لبيئات العمل الموزعة التي أصبحت دائماً بسبب جائحة (كوفيد 19).

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