برمجيات «افيفا» تعزز إدارة أداء الأصول بالشركات

المصدر: (دبي - البيان)

ارتفع الطلب على برمجيات إدارة أداء الأصول بشكل ملموس خلال السنوات الخمس الأخيرة، ووجدت تحليلات «فيردانتكس» أن الإنفاق العالمي على برمجيات إدارة أداء الأصول ومحتواها وما يرتبط بها من خدمات في كافة القطاعات ارتفع إلى 2.3 مليار دولار عام 2019.

ويمكن للمؤسسات الصناعية تحقيق نجاح أكبر عند العمل مع برمجيات أفيفا، التي تمتلك مجموعة متميزة من قدرات البرمجيات التي تمكّن الموردين من التشغيل بكفاءة إلى جانب حلولهم القائمة. وحصلت أفيفا، المتخصصة عالميًا في البرمجيات الهندسية والصناعية، على لقب الشركة الرائدة في القطاع في تقرير فيردانتكس 2020 المربع الأخضر لحلول إدارة أداء الأصول.

يستهدف التقرير رؤساء الصيانة والهندسة والعمليات التشغيلية والسلامة ممن يقدمون التقييم المفصل لأبرز الموردين العالميين لحلول إدارة أداء الأصول، حيث عمل على تقييم 11 موردًا ضمن 116 معيارًا واستطلاع تقييمات 284 مديراً للهندسة والصيانة بالإضافة إلى مراجعة الجوانب الوظيفية من خلال العروض الحية للمنتجات و10 مقابلات مفصلة مع العملاء.

وقالت كيم كوستو، نائب الرئيس لأداء الأصول لدى أفيفا: صممت محفظة أفيفا الشاملة لإدارة أداء الأصول بحيث تلبي متطلبات المؤسسات التي تتطلع إلى استخدام التقنيات الرقمية لاتباع نهج متكامل تجاه إدارة المخاطر الصناعية. فهي تتيح للعملاء تحقيق مستويات أعلى من الاعتمادية والتوافر والسلامة والكفاءة في تشغيل أصولهم الرأسمالية.

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