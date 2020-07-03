«طيران الخليج» تعاود التحليق إلى دبي وأبوظبي

المصدر: (المنامة - البيان)

أعلنت «طيران الخليج» أنها ستستأنف رحلاتها المجدولة المباشرة إلى كل من أبوظبي ودبي بدءاً من 5 يوليو. وكانت «طيران الخليج» قد بدأت بتسيير رحلاتها المباشرة للمرة الأولى بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة في العام 1954؛ وتعد أبوظبي ودبي من أكثر الوجهات شعبية على شبكة «طيران الخليج».

تسيّر الناقلة رحلاتها حالياً إلى كل من لندن، وباريس، وفرانكفورت، ومانيلا، وأثينا، والقاهرة، وعدد من الوجهات في باكستان؛ وبإضافة أبوظبي ودبي، ستكون «طيران الخليج» قد استأنفت عملياتها إلى 25% من شبكة وجهاتها الأصلية.

كونها إحدى شركات الطيران القليلة التي واصلت عملياتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ تستمر «طيران الخليج» في العمل عن كثب مع السلطات الحكومية بمختلف وجهات شبكتها لاستئناف عملياتها بمجرد فتح مطارات هذه الوجهات. ولدى «طيران الخليج» شبكة مرنة من خلال التكيف الفوري مع التعليمات الحكومية وتوجيهات هيئات شؤون الطيران المدني في وجهات شبكتها، واستجابتها للتغييرات والتحديثات المستمرة.

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