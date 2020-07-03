ائتلاف للمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تعكف دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي على تشكيل ائتلاف للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والتنسيق مع أكثر من 40 جهة حكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية وخاصة.

يهدف الائتلاف إلى تمكين هذه الشركات وتوسيع نطاقها وتعزيز تنافسيتها.

يأتي ذلك في ظل الدور المتصاعد للشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، حيث زاد ناتجها عن 324.7 مليار درهم العام الماضي. ويوجد في أبوظبي نحو 54230 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة منها 33,760 منشأة متناهية الصغر، و18,945 منشأة صغيرة و1,529 منشأة متوسطة.

ووصف محمد الشرفاء رئيس الدائرة الائتلاف بأنه مشروع استراتيجي مهم يأتي في إطار حرص حكومة أبوظبي على تعزيز وتمكين دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

هيكلية واضحة

وأشار إلى أن المشروع يرتكز على إعداد هيكلية واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات والأهداف لكل الأطراف ذات العلاقة وتوفير ممكنات رئيسة كإعداد منصة ذكية لتفاعل كل المعنيين في تنفيذ المهام المطلوبة عبر لجان متعددة المهام والأهداف، وفق مؤشرات الأداء الرئيسة ودراسات تحليلية.

وذكر أن المشروع سيعتمد أيضاً على نتائج مسح واسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتوفير قاعدة بيانات متكاملة، ينطلق منها المشروع في تحقيق أهدافه، لافتاً إلى أن الدائرة قامت مؤخراً بإصدار قرار بتعريف الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالاعتماد على رأس المال وحجم العمالة.

أنشطة

وتشمل أنشطة المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز والطاقة والأدوات الطبية والصيدلانية والنقل والتخزين وأنشطة المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية التكنولوجية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية المستحدثة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والتعليم والأنشطة في مجال صحة الإنسان وأنشطة أخرى.

ويركز المشروع على دعم الشركات العاملة في المجالات عالية المهارة وخصوصاً في العلوم والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والحلول المبتكرة ومن يمتلكون براءات اختراع، والتي ستحظى بدعم الإقراض من البنوك والمصارف.

وحددت الدائرة لمشروعها عدداً من اللجان المعنية بتحقيق أهدافها وهي اللجنة التوجيهية لاتخاذ القرارات ووضع السياسات الداعمة واللجنة الاستشارية المكونة من فريق متخصص يشرف على آليات العمل بين كل الأطراف المعنية ولجنة التعاون المكونة من قادة وفرق العمل تشرف على التنفيذ، وأخيراً مكتب الدعم الخاص بالمبادرة دائرة التنمية الاقتصادية.

وسائل تمكين

حددت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أدوات ووسائل لتمكين تنفيذ أهداف مشروع ائتلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أهمها إنشاء منصة رقمية وتنظيم ورشات عمل وإعداد برامج ريادة الأعمال ودورات التدريب والتأهيل وإعداد دراسات استقصائية وتحليلية وجلسات نقاش مفتوحة مع أصحاب المشاريع والجهات الحكومية الداعمة.

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