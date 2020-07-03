تجديد عدد مضاعف للعلامات التجارية

المصدر: (أبوظبي - وام)

تضاعف عدد العلامات التجارية، التي قامت بإعادة تجديد تسجيلها في الإمارات خلال يونيو، حيث بلغ 1031 علامة مقارنة مع نحو 500 علامة خلال مايو، وذلك بحسب الأرقام التي تصدرها وزارة الاقتصاد.

ويعد تضاعف عدد العلامات التجارية، التي جددت تسجيلها خلال يونيو مؤشراً على الثقة الكبيرة، التي تحظى بها الإمارات كونها حاضنة مميزة للأعمال، وباتت تشكل مقراً رئيسياً لكبرى الشركات العالمية، التي تعتبر الدولة مركزاً إقليمياً لعملها في المنطقة.

وشملت قائمة العلامات التجارية، التي قامت بتجديد تسجيلها في الدولة شريحة من العلامات التجارية العالمية التابعة لشركات تعمل في مختلف القطاعات، وتحمل جنسيات العديد من الدول المتقدمة.

ويأتي النمو في نشاط العلامات التجارية العاملة في الإمارات، منذ بداية 2020 استمراراً لما سجله القطاع من نشاط خلال 2019، حيث نما عدد العلامات التجارية العاملة في الدولة بنسبة تجاوزت 15% مقارنة مع العام 2018. ويعد قطاع تجارة التجزئة من أكثر القطاعات استقطاباً لكبريات العلامات التجارية العالمية للعمل، انطلاقاً من الإمارات، والتي تجاوز عددها 63 علامة.

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