انطلاق حملة «اكتشف المفاجأة» لدعم تجارة التجزئة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أمس، حملة «اكتشف المفاجأة»، التي تتواصل حتى 31 أغسطس، وذلك في إطار خطتها المتكاملة لتعزيز أعمال قطاع البيع بالتجزئة ودعم مساعي المراكز التجارية في الإمارة خلال مرحلة إعادة افتتاح أبوابها لاستقبال المتسوقين بالتزامن مع حلول موسم الصيف.

وتمثل حملة اكتشف المفاجأة شراكةً فاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتعاون دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، عبر منصتها المكرسة لقطاع البيع بالتجزئة «عروض أبوظبي»، مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وشركة فيزا العالمية، وأبرز المراكز التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة في أبوظبي، وأربعة بنوك هي بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال وبنك أبوظبي الأول.

وتشمل الشراكة التعاون مع 3500 منفذٍ للبيع بالتجزئة في المراكز التجارية بأبوظبي والعين والظفرة، ما يؤكد على الهدف الأوسع للحملة في تحفيز قطاع البيع بالتجزئة على امتداد الإمارة ودعم منافذ البيع في تسويق البضائع والمنتجات المتوفرة ضمن مخزونها نتيجة فترة الإغلاق والتباعد التي بدأ تخفيفها مؤخراً.

وحرصاً على جذب أوسع شريحةٍ ممكنة من المتسوقين، ستقدم الحملة مجموعةً من العروض والخصومات الضخمة حتى 80%، ومكافآت تسوّق واربح بالتعاون مع شركة فيزا والبنوك المشاركة، والعديد من الجوائز.

مراكز مشاركة

وتضم قائمة المراكز المشاركة أبوظبي مول، والعين مول، والفوعة مول، والجيمي مول، والراحة مول، والوحدة مول، وبراري أوتلت مول، وبوابة الشرق مول، وماي سيتي سنتر مصدر، وديرفيلدز، وفتوح الخير مول، وجاليريا في جزيرة المارية، وهيلي مول، والخالدية مول، ومارينا مول، ومزيد مول، ومشرف مول، والرويس مول، والمول في المركز التجاري العالمي، وياس مول.

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