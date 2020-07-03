رفع معايير اعتماد الخبراء العقاريين بالتعاون بين «العدل» ومعهد دبي العقاري

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق والتعاون مع معهد دبي العقاري، تشكيل لجنة مقابلة واختبار المتقدمين للقيد بجدول الخبراء العقاريين لدى وزارة العدل، والعمل على إعداد برامج تأهيل وتدريب الذين اجتازوا الاختبارات المقررة. وقد اعتمدت اللجنة فئات التصنيف التالية، كخبراء عقاريين: خبير الإيجارات، خبير التثمين، خبير التصرفات، خبير التملك حر، والخبير العام.

وقالت هند عبيد المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: يأتي تشكيل هذه اللجنة، ثمرة التعاون بين وزارة العدل، ومعهد دبي العقاري، لاعتماد نخبة من الخبراء العقاريين، وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، بما يضمن توفير خبراء عقاريين على درجة عالية من أصحاب الكفاءة والخبرة المتميزة أمام الجهات القضائية، بما يكفل سلامة القطاع العقاري.وقالت الخبيرة /‏ المهندسة عائشة سليمان آل علي مدير إدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل:

إننا في الوزارة، نبدي استعدادنا التام للتعاون الوثيق مع المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، عملاً برؤية قيادتنا الرشيدة. خاصة إذا تعلق الأمر باعتماد خبراء، تكون طبيعة عملهم مرتبطة بالجهات القضائية، ومما يؤكد علاقتنا المتينة بمعهد دبي العقاري، هو حرص الطرفين على إرساء معايير عادلة وشفافة، وترسيخ بيئة تبعث على الثقة والطمأنينة في نفوس العاملين في القطاع.

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