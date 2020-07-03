4.84 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنقضي، 4.84 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 650 مبايعة، بقيمة 1.58 مليار درهم، منها 135 مبايعة للأراضي، بقيمة 963.66 مليوناً، و515 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 612.97 مليوناً. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة اليفرة 1. وتصدرت الحبية الرابعة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة، بقيمة 43 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 18 مليوناً بمنطقة نخلة جميرا، كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 31 مليونا.

وسجلت الرهونات 2.99 مليار درهم، منها 176 رهن أراضٍ بقيمة 2.88 مليار، و124 رهن فلل وشقق بقيمة 117.31 مليونا أهمها في القصيص الصناعية الأولى بقيمة 520 مليون درهم، ورهن في الثنية الأولى بقيمة 431 مليوناً. أما الهبات، فشهدت تسجيل 114 هبة بقيمة 267.4 مليوناً، أهمها بمنطقة مرسى دبي، بقيمة 97 مليوناً، وأخرى في منطقة مردف بقيمة 42 مليوناً.

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