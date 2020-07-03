20 مليون ميل من «ضيف الاتحاد» لدعم اللاجئين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق «ضيف الاتحاد»، برنامج ولاء المسافرين التابع للاتحاد للطيران والحائز على الجوائز، حملة في الخامس من شهر أبريل الماضي لتشجيع أعضائه على التبرع بأميالهم لدعم الجهود الرامية لوقاية مخيمات اللاجئين من تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والتصدي لمخاطر انتشاره.

واستخدمت أميال ضيف الاتحاد التي تم التبرع بها عبر تلك المبادرة، التي أطلقت بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر الإماراتي، في مكافحة العدوى واتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الفيروس.

ومنذ انطلاق الحملة، جاءت التبرعات سخية، حيث وصلت إلى أكثر من 10 ملايين ميل من أميال «ضيف الاتحاد»، أي ما يعادل 20 جهاز تنفس اصطناعي أو ما يقارب 20,000 كمامة طبية.

وقالت الدكتورة ناديا بستكي، نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية في مجموعة الاتحاد للطيران: إننا في غاية الامتنان للسخاء الكبير والحماس منقطع النظير الذي أظهره أعضاء ضيف الاتحاد، وبدورنا، وفي إطار جهودنا الحثيثة للتصدي لهذا الوباء، قمنا بتقديم عدد مماثل من الأميال لتصل إلى 20 مليون ميل تم توزيعها بالتساوي بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر الإماراتي، لمساعدة المجتمعات الأقل حظًا حول العالم.

وقال خالد خليفة، مستشار أول وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي: في ظل التراجع الاقتصادي وحالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة تلك، لا بديل عن توحيد الجهود والتعاون المشترك.

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