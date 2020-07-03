«طيران الإمارات»ترد 1.9 مليار درهم لعملاء تضرروا من الجائحة

المصدر: دبي - البيان

أنجزت «طيران الإمارات» خلال الشهرين الماضيين 650 ألف طلب استرداد وأعادت 1.9 مليار درهم، وذلك وفاء بتعهدها لعملائها تسريع استرداد أموالهم بعد أن تسببت جائحة «كوفيد 19» في تعطيل خطط سفر الملايين حول العالم.

وكانت «طيران الإمارات» قد تعهدت في أبريل بإعادة الأموال وتسريع الإجراءات وإنجاز طلبات الاسترداد التي بلغت في ذلك الوقت نحو نصف مليون طلب. وحققت الناقلة هذا الهدف بحلول أوائل يونيو بعد أن عززت قدرتها على معالجة الطلبات من 35 ألفاً إلى نحو 200 ألف طلب في الشهر.

ثقة العملاء

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: هذا الوباء غير مسبوق ولم يكن متوقعاً، وخلّف آثاراً ضارة على المسافرين والناقلات الجوية وصناعة السفر عامةً. لقد استطعنا في «طيران الإمارات» كسب ثقة عملائنا على مر السنين. وعلى الرغم من الأوقات العصيبة على الجميع، إلا أننا ملتزمون نحو عملائنا، لذلك تعهّدنا برد الأموال التي دفعوها لشراء منتجات السفر وسخرنا مواردنا لتسريع إنجاز الطلبات.

وأضاف: استطعنا تخفيض معدل إنجاز معاملة طلب الاسترداد من 90 يوماً إلى 60 يوماً. ومع تراجع أعداد طلبات الاسترداد الجديدة، فإننا نأمل تحسين هذا المعدل. لا يزال لدينا أكثر من نصف مليون طلب استرداد، ونتوقع إنجازها خلال الشهرين المقبلين. ونود هنا أن نشكر عملاءنا على صبرهم وثقتهم بنا، كما نشكر أولئك الذين اختاروا الاحتفاظ بتذاكرهم أو إعادة الحجز للسفر في وقت لاحق، ونتطلع إلى الترحيب بهم على رحلاتنا قريباً.

مرونة وضمان

وتوفر «طيران الإمارات» حالياً رحلات للمسافرين إلى أكثر من 50 مدينة، مع إمكانية مواصلة السفر بسهولة وأمان عبر دبي بين الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

وبالإضافة إلى إعادة أموال العملاء، تواصل «طيران الإمارات» مراجعة سياسات الحجز ومنتجات السفر. ومع إقدام العديد من دول العالم على إعادة فتح حدودها تدريجياً، فقد أجرت «طيران الإمارات» مراجعة لسياساتها من أجل توفير مزيد من الثقة لدى عملائها وتشجيعهم على التخطيط للسفر وحجز رحلاتهم.

تسهيلات

ويمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر «طيران الإمارات» حتى 31 يوليو 2020 للسفر في أو قبل 30 نوفمبر 2020، وكانت حجوزاتهم مرنة أو مرنة للغاية، تغيير خطط سفرهم. كما يستفيد من التسهيلات الذين تتعطل خطط سفرهم بسبب قيود الطيران أو السفر المتعلقة بـ«كوفيد 19» مهما كانت فئة حجوزاتهم، مثل:

تغيير تاريخ السفر في نفس الدرجة إلى الوجهة المحجوزة، أو من /‏‏ إلى دبي مجاناً، وإعادة الحجز إلى وجهة بديلة لطيران الإمارات في نفس المنطقة، أو من /‏‏ إلى دبي مجاناً، وتمديد صلاحية التذكرة لعامين من تاريخ الشراء للاستخدام المستقبلي، وتحويل قيمة التذكرة إلى قسيمة سفر يمكن استخدامها كرصيد لشراء منتجات السفر في المستقبل مع «طيران الإمارات»، ما يوفر مرونة للحجز من جديد مستقبلاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز