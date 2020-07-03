إطلاق «طلبات مارت» للتسوق السريع

المصدر: (دبي - البيان)

أعادت شركة طلبات تسمية خدمتها للتسوق السريع؛ «Daily by talabat» والتي تعمل على مدار اليوم لتوصيل المنتجات مجانًا في غضون 30 دقيقة أو أقل، لتُصبِح اسمها «طلبات مارت»

. وأُطلِقت خدمة «طلبات مارت» للمرة الأولى في الكويت، ثمَّ توسَّعَت لتغطِّي دبي لتستكمل بعدها مسيرة التوسع لتوفِّر تجربة تُغنِي عن التسوق التقليدي. ولخدمة أكبر عدد من المجتمعات المحلية خلال جائحة «كوفيد 19» عن طريق توصيل البِقَالة بسرعة فائقة، وسعَت شركة طلبات نطاق التوصيل لخدمة «طلبات مارت» ليشمل مناطق أكثر، كما عيَّنَت مزيدًا من السائقين وزادت من ساعات تلقي طلبات البِقَالة لتُصبِح متاحةً طوال ساعات اليوم وبتوصيلٍ مجاني لجميع الطلبات.

وقال «وسيم مكارم»، نائب رئيس «دارك ستور» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة طلبات: جعلنا من أولوياتنا زرع ثقة العملاء في «طلبات مارت» بأنَّه أحد أكثر الوسائل أمانًا لشراء البِقَالة. كما ضاعفنا مجهوداتنا واستثماراتنا في النمو وتوسيع نطاق توصيل الطلبات لتوفير خدمة أفضل لأكبر عددٍ من أبناء المجتمع.

ويوفر «طلبات مارت» لعملائه جميع المنتجات الغذائية الطازجة من فواكه ولحوم وخبز وحتَّى لوازم المخبوزات والحلويات، بالإضافة إلى المنظِّفَات ومعدات الأمان ومنتجات العناية الشخصية وغيرها من احتياجات.

وتُجَهَّز طلبات العملاء في مُختَلف متاجر «طلبات مارت» المنتشرة في جميع أنحاء المُدن التي يخدمها. وهذه المتاجر أو المخازن المحلية هي في الأساس عبارةً عن متاجر بِقَالةٍ لكنها لا تخدم الزبائن مباشرة، بل هي متاجر آليةٍ تستخدم علم البيانات لتحسين البضائع والمنتجات.

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