شراكة لتعزيز التحول نحو المباني الذكية

المصدر: (دبي - البيان)

تشهد المباني الذكية اليوم اعتماداً متزايداً على الحلول الرقمية، حيث تسهم الحلول المستندة إلى تقنية إنترنت الأشياء في تعزيز الكفاءة وتوفير مستويات أعلى من الراحة لشاغلي المباني فضلاً عن زيادة قيمتها. ويجمع الحل الجديد الذي تطوره شنايدر إلكتريك و«سيسكو» بشكل مشترك، بين تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التحكم التشغيلية في المباني لابتكار حل جديد يستند إلى شبكة بروتوكول الإنترنت ويتميز بمستوى عالٍ من الأمان والفعالية.

ويسهم حل شنايدر وسيسكو الجديد في أنظمة إدارة المباني أكثر أماناً من خلال: توحيد العمليات المتعلقة بالأمن والحماية وحصرها بمورد واحد لحلول أمن تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية وتحديد وتصنيف الأعطال والمشكلات وتخفيف حدة الهجمات الإلكترونية عند حدوثها وفرض سياسة أمنية متسقة تستند إلى الهوية على البنية التحتية للشبكة.

كما يتميز بالقابلية للتطوير عبر سهولة التوسع من عمليات النشر الصغيرة إلى الكبيرة أثناء إدارة أحجام متزايدة من البيانات التي يتم جمعها باستمرار لتطبيقات إنترنت الأشياء والاستفادة من شبكة بروتوكول الإنترنت عالية السرعة لإدارة عمليات النظام في الوقت الفعلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز