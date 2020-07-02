معدل غير مسبوق.. 48.5 ألف حملة تفتيش بأسواق أبوظبي في شهر

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

حققت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، معدلاً غير مسبوق في حملاتها التفتيشية خلال شهر يونيو، حيث بلغ عددها 48.51 ألف حملة.

ويعد هذا المعدل، هو الأعلى في تاريخ الإمارة خلال شهر واحد.

وأسفرت الحملات عن توجيه نحو 1126 قرار مخالفات وإغلاق وإنذارات بحق التجار المخالفين.

ووفقاً لرصد إحصائي لـ "البيان"، فإن عدد الحملات التفتيشية لشهر يونيو، يرفع العدد الإجمالي للحملات التفتيشية التي نظمتها للدائرة بأسواق الإمارة، منذ ظهور تداعيات جائحة كورونا (كوفيد- 19) على الأسواق، نهاية مارس الماضي وحتى نهاية يونيو، إلى 102.2 ألف حملة، كما يرفع عدد قرارات الإغلاق والإنذارات والمخالفات إلى 1901 قرار.

ويرجع السبب الرئيس وراء ارتفاع عدد الحملات التفتيشية وقرارات الإغلاق والمخالفات والإنذارات خلال يونيو الماضي، إلى زيادة أنواع المخالفات، حيث لم تقتصر خلال يونيو، كما سبق في أبريل ومايو، على مراقبة أسعار السلع، وتوفر المنتجات الاستهلاكية، بل شملت أيضاً نوعين جديدين، وهما تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن الحد من آثار جائحة كوفيد 19، وتطبيق التباعد الجسدي.

احتلت منافذ البيع والبقالات الترتيب الأول للحملات التفتيشية خلال يونيو، بعدد 25.41 ألف حملة، تشكل نسبة 52.4 %، تليها المطاعم والكافيهات والمقاهي بـ 10787 حملة، وبنسبة 22.2 %، ثم مراكز بيع الخضراوات والفواكه والأسماك في الترتيب الثالث، بعدد 6418 جولة، وبنسبة 13.2 %.

تلى ذلك الصيدليات، بعدد 1561 حملة تفتيشية، وبنسبة 3.2 %، ثم منشآت التحقق من السلامة الطبية، بعدد 1037 حملة، وبنسبة 2.8 %، ثم مراكز التسوق بعدد 1037 حملة تفتيشية، وبنسبة 2.1 %، يليها الأندية الرياضية والصالونات النسائية، بعدد 947 حملة، 1.9 %، ثم محلات الصرافة بعدد 745 جولة تفتيشية، وبنسبة 1.5 %.

وأسفرت حملات شهر يونيو، عن توجيه عقوبات للمنشآت الاقتصادية والتجار المخالفين، منها 806 إنذارات، و173 إغلاقاً، و147 مخالفة. كما أصدرت الدائرة 10820 منشوراً توعوياً، تم توزيعها على المنشآت الاقتصادية. وحثت الدائرة، التجار، عبر منشوراتها التوعوية، بالحفاظ على استقرار الأسواق، كما طالبت المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بارتفاع الأسعار، أو الخدمات عبر الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي: (800555). إضافة إلى تطبيق "واتس آب" على الرقم (971569988388).

ونظمت الدائرة منذ 30 مارس الماضي، وهو يوم بدء حملاتها المكثفة على الأسواق، وحتى نهاية مايو، أي خلال شهرين، 53 ألفاً و768 حملة تفتيشية، منها 5158 حملة خلال الأسبوع الأخير من مايو، ونحو 48 ألفاً و610 حملات تفتيشية خلال الفترة من 30 مارس وحتى 21 مايو. وشملت الحملات التفتيشية للدائرة، 9 منشآت اقتصادية وتجارية، وهي منافذ البيع، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والمطاعم والمقاهي، والصيدليات، ومنشآت التحقق من المستلزمات الطبية، مراكز التسوق، والصالونات النسائية والأندية الرياضية، ومراكز الصرافة، ومجمعات العمال، وأسفرت هذه الحملات عن توجيه 775 قرارات إغلاق وإنذارات ومخالفات بحق المنشآت والتجار.

مواصلة الحملات

وأكدت الدائرة على موقعها على الإنترنت، مواصلة حملاتها الرقابية اليومية على المنشآت الاقتصادية والأسواق التجارية خلال شهر يوليو الجاري، للوقوف على أي تجاوزات تخالف قانون حماية المستهلك، وتقديم أفضل الخدمات له، مشددة على أن أي منشأة لن تتقيد بالإجراءات الوقائية الصحية، ضمن الضوابط واللوائح التي حددتها الدائرة، ستتعرض للمخالفة.

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