"دي إكس بي انترتينمينتس" تعلن عن موعد افتتاح الوجهة الترفيهية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة دي إكس بي انترتينمينتس اليوم الخميس، أن التعليق المؤقت لعمليات المنتزه الترفيهي الذي تم تنفيذه في مارس 2020، سيتم تمديده لفترة الصيف مع إعادة افتتاح الوجهة في 23 سبتمبر 2020.

وستركز الشركة، في غضون ذلك، على ان تواصل الشركة التركيز على أعمال التحسينات في الوجهة وإتمام عمليات الصيانة الدورية.

ومن المقرر أن تضيف الوجهة 12 لعبة ووجهة ترفيهية جديدة، حيث سيتم الانتهاء من أعمال تركيب ثمانية ألعاب جديدة من أصل اثني عشر بحلول الربع الثالث من العام 2020، ومن المتوقع أن يتم اكتمال تركيب باقي الألعاب الجديدة بحلول الربع الرابع من نفس العام.

وصرح محمد سليمان الملا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "دي إكس بي إنترتينمنتس" قائلاً: "بينما تستعد دبي للترحيب بالسياح مرة أخرى وبالتزامن مع الافتتاح التدريجي لوجهات قطاع التسلية والترفيه، نحن متحمسون لاستقبال ضيوفنا مرة أخرى وذلك بإضافة ألعاب وتجارب ترفيهية جديدة تناسب جميع أفراد العائلة".

وأضاف الملا: "بما أن فترة الصيف تعتبر من الفترات التي تشهد الوجهة فيها انخفاض الزيارات، سنعمل على استغلال الفترة في التركيز على إحراز التقدم في أعمال التحسينات والاضافات في متنزهي موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي وإتمام عمليات الصيانة الدورية".

واستطرد في تصريحه بالقول: "ومع إضافة الألعاب الترفيهية الجديدة والتي من شأنها أن تحطم الأرقام القياسية العالمية، نحن على يقين من أن دبي باركس آند ريزورتس ستوفر أجواء ترفيهية مليئة بالمرح لجميع أفراد العائلة ولجميع الأعمار مع الحرص على صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا".

وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس: "كما سيحصل أصحاب العضويات السنوية لمنتزهاتنا الترفيهية على تمديد تلقائي بما يعادل فترة تعليق العمليات التشغيلية، نحن متحمسون لاستقبال ضيوفنا وزوارنا وأصحاب العضويات السنوية في الموسم الجديد".

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