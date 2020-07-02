1031 علامة تجارية تجدد تسجيلها في الإمارات خلال يونيو 2020

المصدر: وام

تضاعف عدد العلامات التجارية التي قامت بإعادة تجديد تسجليها في دولة الإمارات خلال شهر يونيو من العام الجاري حيث بلغ 1031 علامة مقارنة مع نحو 500 علامة خلال مايو من العام ذاته وذلك بحسب الأرقام التي تصدرها وزارة الاقتصاد.

ويعد تضاعف عدد العلامات التجارية التي جددت تسجليها خلال يونيو مؤشرا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات كحاضنة مميزة للأعمال وباتت تشكل مقرا رئيسيا لكبرى الشركات العالمية التي تعتبر الدولة مركزا إقليميا لعملها في المنطقة.

يشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال وذلك من خلال إقامة بنية تحتية تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

وكانت أحدث تقارير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2019 الصادرة عن البنك الدولي اعتبر أن دولة الإمارات لاتزال أحد أهم مراكز جذب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وتصنف بكونها ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً.

وكما جرت العادة فقد شملت قائمة العلامات التجارية التي قامت بتجديد تسجيلها في الدولة شريحة من العلامات لتجارية العالمية التابعة لشركات تعمل في مختلف القطاعات وتحمل جنسيات العديد من الدول المتقدمة.

ويأتي النمو في نشاط العلامات التجارية العاملة في الإمارات منذ بداية العام 2020 استمرارا لما سجله القطاع من نشاط خلال العام 2019 حيث نما عدد العلامات التجارية العاملة في الدولة بنسبة تجاوزت 15% مقارنة مع العام 2018 .

يذكر أن قطاع تجارة التجزئة يعد من أكثر القطاعات استقطابا لكبريات العلامات التجارية العالمية للعمل انطلاقا من الإمارات والتي تجاوز عددها 63 علامة وهو الأمر الذي مكن الدولة من التقدم على عدد كبير من الدول العريقة في العمل التجاري.

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