تصريح من "الطيران المدني" الإماراتية بخصوص رخص الطياريين الباكستانيين

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، بالتواصل مع هيئة الطيران المدني الباكستانية بشأن ما ورد بخصوص مؤهلات بعض الطيارين الحاملين لرخص صادرة من قبلها و إحتمال حصول اشخاص غير مؤهليين على هذه الرخص وذلك لضمان عدم تأثر سلامة الطيران المدني في دولة الإمارات بهذا الموضوع واستيفاء معايير السلامة الدولية المطلوبة للتشغيل في الدولة.

كما قامت الهيئة بمراجعة سجلاتها لضمان عدم معادلة أي رخص مشتبهه صادرة عن هيئة الطيران المدني الباكستانية.

علماً بأن الهيئة تقوم حالياً بالتشاور مع المنظمة الدولية للطيران المدني وتقييم جميع المعلومات حين توفرها وإتخاذ الإجرءات المناسبة حيالها.

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