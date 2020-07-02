100 مشروع ضمن برنامج "ريادة" في عجمان خلال 3 أشهر

المصدر: عجمان - البيان

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن تجاوز عدد المشاريع المنتسبة لبرنامج "ريادة" للرخص المنزلية لأكثر من 100 مشروع منذ إطلاق البرنامج في شهر مارس الماضي.

وحظيت مشاريع تعبئة العطور وتحضير الحلويات الشعبية ومراكز التجميل والعناية الشخصية للنساء على أكثر المشاريع إقبالاً.

ريادة الاعمال

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال، إنه تم إطلاق برنامج ريادة في عام الاستعداد للخمسين بهدف تشجيع المواطنين على ممارسة العمل التجاري والمهني والانطلاق في مجال الريادة والأعمال الحرة، ويتميّز في منح ترخيص للأنشطة الاقتصادية التي يسمح بمزاولتها داخل المنازل للمواطنين من الدولة القاطنين في إمارة عجمان.

وأوضح أن أن إعفاء من كافة الرسوم المحلية لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار الترخيص، كما تتاح قائمة الأنشطة الاقتصادية للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، في حين تخضع أنواع الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة في هذه القائمة إلى دراسة وتقييم بعد تقديم الطلب لاستخراج الموافقة".



وأكد النعيمي، على اهتمام وحرص امارة عجمان ترسيخ واستدامة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وداعمة لقطاع الأعمال وفق رؤية عجمان 2021، مشدداً على أن دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار يُمثّل هدفاً استراتيجياً للدائرة، ويُعد برنامج ريادة خطوة مهمة في دعم تأسيس الأعمال وتعزيز مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي.

دعم المشاريع

من جانبها، أكدت عائشة كاجور النعيمي، مدير قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج ريادة يُعتبر أول برنامج من نوعه في الإمارة يخدم فئتي الرجال والسيدات لمزاولة النشاط التجاري من المنزل، بهدف رفع مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وأوضحت أن جميع المشاريع المنتسبة لبرنامج ريادة تحصل على دعم الدائرة من خلال العضوية التلقائية في برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة "تعزيز"، والذي يقوم بدوره بدعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع من خلال الاستشارات الاقتصادية، ودراسات الجدوى، وتنظيم الورش التدريبية على مدار العام، والمبادرات الترويجية والتسويقية المختلفة.



وأضافت النعيمي أن الخدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني www.ajmanded.ae والتطبيق الذكي ajmanded للدائرة، إضافة إلى توفّرها في مراكز الخدمة ممثلة في مركز الهاجس، ومركز تواصل، ومركز المعلومات، ومركز إي كيو سي، فضلاً عن مكاتب الدائرة في مصفوت والمنامة، وتصدر الرخص المنزلية وفق الشكل القانوني "مؤسسة فردية".

ويتطلب إصدارها أن يكون المقر في إمارة عجمان، بصفة صاحب الترخيص مالك أو مستأجر أو يسكن مع أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما يتطلب استيفاء المقر لشروط الصحّة والسلامة العامة، والالتزام بالمظهر الحضاري، وعدم الإضرار بالجيران والغير، وأن يصدر ترخيص واحد فقط لطالب الترخيص، ولا يسمح للتراخيص الصادرة عبر برنامج "ريادة" استخراج تصاريح عمل، حرصاً على تشجيع أصحاب الرخص على مزاولة النشاط بشكل مباشر.

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