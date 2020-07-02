شاهد.. أكثر من 150 روبوت متطور في خدمة زوار «إكسبو دبي»

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن إكسبو 2020 دبي عن تعيين "ترمينوس تكنولوجيز"، الشركة العاملة في التقنيات الذكية مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، أحدث شركائه من فئة شريك أول رسمي.

وكشف عن توقيع الشركة، التي تتخذ من الصين مقرا، عقدا طويل الأجل للاستئجار في دستركت 2020، لتحظى بوجود ضمن منظومة الابتكار التي سيجري تطويرها بعد ختام فعاليات الحدث الدولي.

سيكون في استقبالكم في #إكسبو2020 #دبي أكثر من 150 روبوتا متطورا بفضل @Terminus_group شريكنا الجديد من فئة شريك أول رسمي. ستشارك هذه الروبوتات الرائعة في عروض خاصة وستساعد الزوار أيضا عبر تقديم الإرشادات وتوصيل الوجبات الخفيفة وغير ذلك. #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qZUB8ivDCw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 2, 2020

وفي إطار هذه الشراكة، التي تجعل ترمينوس شريك الروبوتات الرسمي لإكسبو 2020 دبي، ستوفر الشركة الصينية أكثر من 150 روبوتا قابلا للبرمجة للتفاعل مع زوار الحدث الدولي على مدار أشهره الستة، بما في ذلك روبوت على صورة أوبتي، إحدى شخصيات إكسبو 2020 دبي.

ستكون الروبوتات مزودة بتقنيات مثل شاشات اللمس المتعدد، وتعيين الكائنات والتعرف عليها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات شبكات الجيل الخامس للاتصالات، وستؤدي مجموعة متنوعة من المهام، بما فيها الترحيب بالزوار، وتقديم المساعدة إليهم، والمشاركة في عروض خاصة، إلى جانب المساهمة في توصيل الأطعمة والمشروبات وخدمات الضيافة.

وستنشئ ترمينوس، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مقرها الأول خارج الصين، فضلا عن مركز للأبحاث والتطوير، في دستركت 2020، المدينة الذكية التي تتمحور حول الإنسان، والتي ستعيد توظيف أكثر من 80% من منشآت إكسبو 2020 دبي. وستشكل دستركت 2020 منظومة ابتكارية تهدف إلى دعم تقدم دولة الإمارات في مسيرتها نحو اقتصاد يقوم على الابتكار، وستدعم أيضا النمو الصناعي والتقني في المنطقة.

وتجسد هذه الشراكة مكانة دبي بصفتها مركزا عالميا للأعمال والابتكار والشراكة، وتمهد الطريق أمام مزيد من التعزيز لدور دولة الإمارات في دعم مبادرة "الحزام والطريق"، وهي مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية بتريليونات الدولارات، يهدف إلى ربط الصين بطرق تجارية حيوية في أنحاء أوروبا وآسيا، ستكون دولة الإمارات نقطة ربط مهمة فيه.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: "سيكون إكسبو 2020 منصة فريدة لاستعراض قدرات التقنيات المبتكَرة. شركة ترمينوس، الرائدة في مجال الروبوتات وتطبيقات إنترنت الأشياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، شريك جديد قيّم، وتعاوننا معها سيُظهر الإمكانات المختلفة للروبوتات، إلى جانب دعم مكانة دستركت 2020 بصفتها مركزا للابتكار التقني."

عبر إنشائها مقرها للشرق الأوسط في دولة الإمارات، تصبح ترمينوس أحدث مؤسسة عالمية تتعاون مع دستركت 2020.

وقالت نديمة مهرة، نائب رئيس، دستركت 2020: "لأن ترمينوس شركة رائدة في مجال تقنيات المستقبل المتقدمة، فستضيف قيمة كبيرة إلى البيئة المتنوعة التي نعمل على بنائها في دستركت 2020، وستعزّز دعمنا لاستراتيجية دولة الإمارات للوقوف في مصاف الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. تعاونُنا معها مهم لأننا نتشارك الرؤية ذاتها في إلهام مراكز الابتكار الأخرى في العالم عبر إنشاء مجتمع ذكي يتمحور حول الإنسان".

وقال فيكتور آي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترمينوس تكنولوجيز: "سيقدم إكسبو 2020 دبي للعالم مركزا مذهلا للابتكار، وستشكل دستركت 2020 نموذجا لتطوير المدن الذكية على نطاق عالمي.

وترمينوس تعمل مع كل منهما لإعادة تعريف مفهوم مدن المستقبل باستخدام تقنياتنا الرائدة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وإلى جانب غيرنا من الشركاء المختصين في التقنية، سنتمكن من استكشاف مجال المساحات الذكية بشكل أوسع، وهو ما يجعلنا متحمسين للغاية."

إكسبو 2020 دبي، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تأجّل لمدة عام على إثر جائحة "كوفيد-19".

وبموجب التأجيل، فإن الحدث الدولي سيقام بداية من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، حيث سيشكل منصة تجمع بين ألمع العقول وأعظم الأفكار من شتى أنحاء العالم، وتساهم بذلك في إيجاد حلول جديدة وفعالة لمجموعة من أكثر التحديات إلحاحا في العالم.

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