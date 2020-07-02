صندوق النقد الدولي: الإمارات تحقق وعد الشمول المالي في حقبة ما بعد «كوفيد 19»

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات تُعد إحدى أبرز دول العالم التي تدرك أهمية الشمول المالي، وتحرص على توفيره لكافة سكانها.

وأضاف الصندوق أن الإمارات من ضمن الدول التي ستواصل تعزيز هذه المزية في حقبة ما بعد جائحة «كوفيد 19».

وأصدر الصندوق، أمس، تقريراً بعنوان «وعد التقنية المالية: الشمول المالي في حقبة ما بعد «كوفيد 19»»، والذي استعرض فيه أبرز دول العالم جاهزية وامتلاكاً للأدوات والمنشآت اللازمة في مجالي التقنية المالية «فينتك» والشمول المالي بعد انحسار الجائحة.

وأوضح الصندوق أن «فينتك هايف» مُسَرٍع التقنية المالية المتوافر في مركز دبي المالي العالمي يُعَد أهم أداة لدى الإمارات تستطيع به تحقيق وعدها لسكانها في مجال الشمول المالي بعد «كوفيد 19».

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