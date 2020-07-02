«سيمنس إنيرجي» تطلق علامتها التجارية الجديدة من مدينة مصدر

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة «سيمنس إنيرجي» علامتها التجارية الجديدة في المنطقة خلال مراسم لرفع العلم الذي يضم الشعار الجديد، صباح أمس، في مدينة مصدر بحضور محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إلى جانب ديتمار سيرسدورفير، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس إنيرجي» الشرق الأوسط والإمارات.

طاقة متجددة

من ناحية أخرى، قال محمد الرمحي «مصدر»، لرويترز، إن الشركة تخطط لزيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة، إلى 8 غيغاوات، قبل نهاية العام، فيما تتوسع عالمياً، وتتقدم بعروض لمشروعات جديدة.

وأضاف أن الشركة تتطلع لمشروعات في السعودية والولايات المتحدة، فضلاً عن شرق ووسط أوروبا وجنوب شرق آسيا.

وأوضح في مقابلة عبر الهاتف، أن «مصدر» وضعت هدفاً في بداية عام 2019، لمضاعفة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة البالغ 4 غيغاوات في غضون 5 أعوام، من خلال مشروعات جديدة في آسيا والأمريكتين، مضيفاً أن الشركة تتوقع الآن تجاوز هذا الهدف قبل نهاية 2020.

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