406 محطات لـ«أدنوك للتوزيع» و25 محطة جديدة في 2020

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتحت شركة أدنوك للتوزيع 25 محطة جديدة منذ بداية العام الجاري، بما فيها محطتها رقم 400 الواقعة في جزيرة السعديات بأبوظبي، ليصل الإجمالي إلى 406 محطات على مستوى شبكة الشركة لتوفير الوقود ومتاجر التجزئة لعملائها في الإمارات، لتحقق بذلك انجازا جديدا يضاف إلى سجلها الحافل.

وحققت الشركة أداء قوياً منذ بداية العام رغم التحديات الراهنة، وتجسد ذلك في افتتاحها محطات في أبوظبي ودبي والفجيرة، كما تُعد محطة السعديات المحطة السابعة عشرة من طراز «أدنوك On The go»، منذ إطلاق هذا الطراز الجديد في البطين بأبوظبي بداية العام الجاري.

وتُقدم هذه المحطات المخصصة للأحياء السكنية للعملاء تجربة سلسة للتزود بالوقود، من خلال ممرين متوازيين، والتسوق من متجر واحة أدنوك دون الحاجة لمغادرة مركباتهم، حيث تتيح لهم إمكانية التسوق باستخدام جهاز حاسوب لوحي من مركباتهم، ثم استلام مشترياتهم من المنفذ المخصص لذلك.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك» للتوزيع: يعكس افتتاحنا لمحطتنا الـ 400، ونجاحنا في افتتاح مجموعة كبيرة من المحطات خلال العام الجاري مسيرتنا الحافلة بالإنجازات، وسنواصل سعينا للتكيّف وتقديم المنتجات والخدمات اللازمة لراحة عملائنا .

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