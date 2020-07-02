1.22 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.22 مليار درهم، حيث تم تسجيل 164 مبايعة بقيمة 544.41 مليون درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 423.07 مليون درهم و109 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 121.34 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية. وتصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 9 ملايين.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 597.31 مليون درهم منها 31 رهن أراض بقيمة 586.23 مليون درهم و9 رهونات فلل وشقق بقيمة 11.08 مليون درهم أهمها بمنطقة منخول بقيمة 226 مليون درهم ورهن بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 210 ملايين درهم، وشهدت الهبات تسجيل 43 هبة بقيمة 73.91 مليون درهم أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 68 مليون درهم وأخرى بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 3 ملايين.

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