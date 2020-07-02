رحلات لوفتهانزا من دبي إلى فرانكفورت الأحد

المصدر: (دبي ـ البيان)

تستأنف لوفتهانزا الرحلات من دبي إلى فرانكفورت اعتباراً من الأحد المقبل 5 يوليو، مبدئياً بثلاث رحلات أسبوعية. ستبدأ الرحلة الأولى من فرانكفورت .

وقالت الشركة في بيان أمس إنه سيتم اتباع إرشادات وإجراءات للسفر لضمان سفر آمن للركاب على متن رحلاتها ولضمان الوصول إلى الوجهات دون مشاكل، وطالبت الركاب بضرورة الوصول إلى مطار دبي الدولي قبل المغادرة بـ4 ساعات وليس قبل ذلك، حيث سيلتزم الركاب بارتداء ماسك للوجه وقفازات لليدين في المطار وعلى متن جميع رحلات، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات، وسيتم إجراء الفحص الحراري مع وجود شهادة صحية مطلوبة من الوجهة النهائية، إن وجدت، وضرورة تنزيل الراكب تطبيق COVID19 - DXB Smart ويملأ نموذج إقرار الصحة، عند المغادرة والعودة، وسيسمح بحمل أجهزة الكمبيوتر المحمول، وحقائب اليد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز