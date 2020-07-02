الإمارات تدرس عودة «بوينغ 737 ماكس» للأجواء

المصدر: دبي- لؤي عبدالله

أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل بشكل وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية و«بوينغ»، والناقلات الوطنية الإماراتية، لإعادة طائرة «بوينغ 737 ماكس» إلى أجواء الدولة مجدداً، بعدما تم تعليقها خلال الفترة الماضية، إثر تعرّض طائرتين من الطراز لحادثين مأساويين.

وقال السويدي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: «إن الهيئة العامة للطيران المدني تجري مناقشات مستمرة مع إدارة الطيران الفيدرالية و«بوينغ» حول كل ما يخص ترخيص الطائرة كاختبار الطيران والتصميم والتدريب لطاقم الطائرة، مشيراً إلى أن الهيئة تنسق مع هيئات الطيران المدني الرئيسة الأخرى في العالم لتبادل المعلومات، وللاستفادة من تجربتهم فيما يخص الموضوع.

وأضاف السويدي أن موافقة الإمارات على إعادة «بوينغ 737 ماكس» إلى الأجواء تعتمد بشكل أساسي على أنشطة التصديق الجارية في الوقت الحالي بين هيئة الطيران الفيدرالية و«بوينغ»، كما تلتزم هيئة الطيران المدني، بضمان أعلى معايير السلامة في سماء الإمارات، وستواصل أعمالها من أجل عودة طراز «بوينغ 737 ماكس»، بعد تحقيق كل معايير السلامة اللازمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز