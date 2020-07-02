خام دبي يقفز 10 دولارات في يونيو

المصدر: (سنغافورة - رويترز)

قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس» للتسعير، على موقعها الإلكتروني، أمس، إن سعر خام دبي، خام قياس الشرق الأوسط، قفز في يونيو إلى 40.791 دولاراً للبرميل في المتوسط، مرتفعاً أكثر من 10 دولارات عن سابقه مايو، عندما سجّل المتوسط 30.467 دولاراً للبرميل. ويحدد منتجو الشرق الأوسط، أسعار البيع الرسمية شهرياً لخاماتهم، بعلاوة أو خصم عن متوسطات خامي دبي وعُمان.

وغيرت «أرامكو السعودية»، معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا، من أكتوبر 2018، إلى متوسط «بلاتس دبي»، والعقود الآجلة للخام العُماني ببورصة دبي للطاقة.

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