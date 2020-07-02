4201 رخصة جديدة للأنشطة الاقتصادية في يونيو

المصدر: (أبوظبي - وام)

ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في جميع إمارات الدولة إلى نحو 652 ألفاً و885 رخصة في نهاية يونيو 2020 بزيادة 4201 رخصة جديدة مقارنة مع شهر مايو وفق ما تظهره أحدث الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي الذي تتولى إدارته وزارة الاقتصاد.

ويعكس النمو المسجل في عدد التراخيص خلال يونيو 2020 تواصل نشاط الأعمال والتجارة في الإمارات، وذلك بعد حالة الهدوء التي شهدتها خلال مارس وأبريل. وتظهر بيانات السجل الوطني الاقتصادي أن إجمالي عدد الرخص المسجلة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة بلغ 530 ألفاً و165 رخصة، مستحوذة على 81.2 % من إجمالي عدد الرخص المصدرة في جميع إمارات الدولة.

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