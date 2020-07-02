ارتفاع أسعار الفائدة وأداء قوي للدرهم

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتدت أمس أسعار الفائدة على تعاملات الدرهم «الإيبور» لآجال الفائدة طويلة ومتوسطة الأجل نحو الارتفاع بعد تراجع متفاوت خلال يونيو. وكشف تقرير للمصرف المركزي أمس أن أسعار الفائدة لأجل سنة شهدت ارتفاعاً أمس هو الأكبر من نوعه خلال شهر مسجلة 1.379% بعد أن حققت أدنى تراجعاتها خلال يونيو وبلغت 0.998 %.

كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر إلى 0.9557% مقابل تراجع في 28 يونيو إلى 0.6774%، وسجلت أسعار الفائدة لأجل 3 أشهر ارتفاعاً إلى 0.7605% مقابل 0.5454% أول يوليو، كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل شهر أمس إلى 0.4370% مقابل 0.4318% بتاريخ أول يوليو، بينما تراجعت أسعار الفائدة لأجل أسبوع إلى 0.2868% أمس مقابل 0.3012% أول يوليو، وتراجعت أسعار الفائدة لليلة واحدة إلى 0.1429% مقابل 0.2158% أول يوليو.

الدرهم

من ناحية أخرى واصل الدرهم أداءه القوي أمام العديد من العملات العالمية خلال يونيو. وكشف تقرير لمصرف المركزي أمس عن أن الدرهم سجل أداءً قوياً أمام عملات الجنيه الإسترليني والين الياباني والروبل الروسي، بينما تراجع أمام عملات أخرى أبرزها اليورو والفرنك السويسري والروبية الهندية.

وارتفع سعر صرف الدرهم أمام الجنيه الإسترليني منذ أول يونيو إلى نهايته.

واستقر سعر صرف الدرهم أمام الدولار طوال الشهر عند 3.6725 دراهم بسبب ارتباط الدرهم بالدولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز