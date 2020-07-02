غرفة دبي تعزز دور الشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

نجحت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بجمع عدد من الشركات الناشئة في مشاريع مشتركة مع عدد من الشركات الرائدة في الدولة، وذلك في ختام الدورة الحالية من برنامجها «شبكة شراكات الأعمال 2020»، الذي يهدف للاستعانة بحلول تقدمها الشركات الناشئة لمعالجة تحديات تواجهها الشركات الرائدة الأعضاء في البرنامج.

وجرى الإعلان عن التعاون الجديد خلال تنظيم «دبي للمشاريع الناشئة» لفعالية إلكترونية جرت على مدى 3 أيام، حيث قام المتأهلون للبرنامج بعرض حلولهم المبتكرة أمام إحدى الشركات المشاركة والعضوة في البرنامج.

وشارك في الدورة الحالية 3 شركات رئيسية رائدة في إمارة دبي وهي بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط»، وشركة «أكسنتشر». وقامت الشركات الرئيسية خلال الفعالية الإلكترونية بتقييم الشركات الناشئة التي تأهلت للبرنامج، والتي بلغ عددها 13 شركة ناشئة.

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