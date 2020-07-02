12.4 ألف رخصة فاعلة بمنطقة نايف

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر تقرير صادر من قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي أن منطقة «نايف» تحتضن 12.47 ألف رخصة فاعلة، يستحوذ النشاط التجاري على النسبة الأكبر منها، حيث يبلغ عدد الرخص المصنفة ضمن الفئة التجارية 10702 رخصة بنسبة 86 % من الإجمالي، تليها الرخص المهنية بـواقع 1578 رخصة، ثم السياحية والصناعية.

ولا تزال أكثر الشركات تعمل في المنطقة منذ عام 1963 أي ما يقارب 57 عاماً من إصدار الرخصة.

وكانت البداية مع إصدار 49 رخصة خلال عام 1963 ولاتزال الشركات تعمل حتى الآن في أنشطة مختلفة أبرزها المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة، تجارة المواد الغذائية والمشروبات، تجارة شرائح الهاتف الإلكترونية، تجارة عامة، تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة التحف الفنية، تجارة الساعات وقطع غيارها، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، تجارة الملابس الجاهزة، تجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية، أعمال الأصباغ والدهانات؛ وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط.

وتؤكد الأرقام اهتمام رجال الأعمال بمنطقة «نايف» كونها الأكثر جذباً لهم لما توفره من موقع استراتيجي قريب من المطار والموانئ والمراكز التجارية الكبرى. كما تعد المنطقة وجهة مهمة لتجارة التجزئة في دبي، ومقصداً سياحياً رائداً مع انتشار الأسواق التقليدية والمناطق الأثرية والتراثية في نطاقها.

بيئة جاذبة

وفي ظل الحكومة الرشيدة وتوجهها نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وفتح المجالات والأنشطة أمام رجال الأعمال داخلياً وخارجياً، تسعى اقتصادية دبي إلى تعزيز بيئة اقتصادية جاذبة لرجال الأعمال من خلال تطوير خدمات إصدار وتجديد الرخص التجارية، وخدمات قطاع الترخيص التجاري، بما يسهم في عملية بدء الأعمال وتأسيس الشركات التي ترغب في العمل والانطلاق من إمارة دبي.

ويعمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري باستمرار على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

وتماشياً مع رؤية اقتصادية دبي لمساعدة أصحاب الشركات في إطلاق وتوسيع أعمالهم دون الحاجة إلى عمليات وإجراءات مطولة، أصبح انطلاق الشركات في دبي أسرع وأسهل من أي وقت مضى.

وحسب التقرير، وصل إجمالي عدد رجال وسيدات الأعمال في منطقة «نايف» إلى 49,718 منهم 45,161 رجل أعمال، و4,557 سيدة أعمال. وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص العاملة، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بـ9,734 رخصة، تليها المؤسسات الفردية بـ2,043 رخصة.

وتضم الأشكال القانونية أيضاً أعمالاً مدنية، شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)؛ فرع لشركة مقرها بإمارة أخرى؛ تضامنية؛ فرع شركة/‏‏ مؤسسة مقرها منطقة حرة؛ فرع شركة خليجية؛ فرع شركة أجنبية؛ مساهمة عامة؛ توصية بسيطة؛ ومكتب ارتباط حكومي.

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