«رُوّاد»: انضمام 188 مشروعاً جديداً في 2019

المصدر: الشارقة - البيان

أصدرت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التقرير السنوي لعام 2019 والذي حمل عنوان «ثقة ونمو يصنعان المستقبل»، والذي أشار إلى انضمام 188 مشروعاً جديداً إلى عضوية المؤسسة في 2019.

وأشار سلطان السويدي رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى أن عام 2019 شكّل محطة مميزة في مسيرة «رُوّاد» أثبتت من خلالها أن المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة باتت تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وعاملاً رئيساً في دعم الناتج المحلي.

ولفت السويدي إلى أن العام الماضي شهد نمواً قياسياً في عدد المشاريع المنضمة إلى شبكة أعضاء المؤسسة، وثمّن السويدي قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال عام 2019 باعتماد إعفاء 25 مشروعاً ريادياً من نصف رسوم الجهات الحكومية في الإمارة لمدة سنتين إضافيتين، ليرتفع عدد المشاريع الحاصلة على الإعفاء خلال عامي 2018 و2019 إلى 74 مشروعاً.

وقال حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رُوَّاد» إن صفحات التقرير الجديد توثق عبر أبوابه الأربعة أهم البيانات والمعلومات الرئيسية الخاصة بالمؤسسة وأهدافها وخدماتها المقدمة، مشيراً إلى أن عدد المشاريع المنضمة إلى عضوية المؤسسة ارتفع إلى 519 عضواً وبزيادة بلغت 188 عضواً جديداً في عام 2019 وبنسبة نمو قدرها 72% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن مشاريع الشباب المواطنين مثلت 67% من إجمالي المشاريع الأعضاء وبواقع 347 مشروعاً، 159 مشروعاً لرائدات الأعمال المواطنات وبنسبة 31 % من الإجمالي، بينما بلغ عدد المشاريع المشتركة بين الجنسين 13 مشروعاً وبنسبة 3%.

وأوضح أن إجمالي المشاريع المدعمة بلغ 298 مشروعاً، منها 207 مشاريع تعمل بالقطاع التجاري و87 مشروعاً بالقطاع الخدمي، و4 مشاريع في القطاع الصناعي، كما تم تجديد عضوية 66 مشروعاً، وتمديد عضوية 28 مشروعاً للسنتين الرابعة أو الخامسة، لتحصل على الإعفاء من نصف الرسوم الحكومية.

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