2.8 مليار دولار السيولة المتاحة بـ«دبي لصناعات الطيران»

المصدر: دبي - البيان

أنهت «دبي لصناعات الطيران» النصف الأول من عام 2020 بسيولة متاحة قدرها 2.8 مليار دولار، شملت سيولة غير مقيدة تناهز 600 مليون دولار وخطوط ائتمان طويلة الأجل قدرها 2.2 مليار دولار.

كما قامت الشركة خلال النصف الأول بإعادة شراء ما قيمته 187 مليون دولار من سنداتها الخاصة، وعلى مدى الشهور الـ 12 المقبلة، سيكون لدى الشركة استحقاق واحد فقط لسندات قيمتها 430 مليون دولار في أغسطس.

بيانات

وأصدرت الشركة أمس بيانات النشاط التجاري والسيولة وطلبات العملاء المتعلقة بتأجيل دفع المستحقات خلال النصف الأول، وأوضحت البيانات أن أسطول دبي لصناعات الطيران شهد استقراراً ملحوظاً، وتجاوز عدد الطائرات التي تملكها الشركة وتديرها وتكلّف بإدارتها 400 طائرة.

وخلال النصف الأول من عام 2020، باعت الشركة أو نقلت ملكية 17 طائرة، واستحوذت على 5 طائرات، كما نقلت أو مددت عقود التأجير الخاصة بـ 23 طائرة، وتفاوضت على تمديد 41 عقد تأجير.

ومنذ بداية ظهور الوباء، نقلت الشركة 11 طائرة بواسطة 18 رحلة شحن من وإلى 9 بلدان، وقد ظلّ معدل الانتفاع بعقود التأجير في محفظة الشركة مرتفعاً بمقدار فاق 99%، كما ارتفع عدد الطائرات التي تديرها إلى 73 طائرة.

تأجيل دفعات

ولا تزال الشركة تتلقى طلبات تأجيل دفع قيمة الإيجار. ووافقت الشركة على 29 طلباً لتأجيل دفع قيمة الإيجار، تشكّل في مجموعها نحو 12% من الإيراد السنوي المعلن. كما تدرس حالياً 28 طلباً إضافياً مماثلاً تشكّل في مجموعها نحو 6% من الإيراد السنوي المعلن. وتتوقع الشركة تقديم مساعدات إضافية لعملائها.

وقال فيروز ترابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: كان النصف الأول أصعب فترة نصف سنوية على الإطلاق بالنسبة لصناعة الطيران على مستوى العالم، ومع استمرار هذه الفترة من عدم اليقين، تركز دبي لصناعات الطيران على الاهتمام بالأساسيات.

وخلال الشهور الستة الماضية قمنا بنقل طائرات إلى عملاء جدد من شركات الطيران، واستعدنا طائرات من شركات طيران لا تحتاج إليها ووضعناها في حوزة عملاء آخرين، كما قمنا بتنمية محفظة أصولنا المدارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز