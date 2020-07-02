«بروج»: تأثير «كورونا» على تخزين النفط محدود

المصدر: (دبي - رويترز)

قالت شركة بروج الإماراتية للاستثمارات البترولية والغاز، أمس، إنها تمضي قدماً في خططها للتوسع في تخزين النفط، لافتة إلى أن تأثير جائحة «كورونا» محدود على عمليات الشركة.

وأعلنت بروج كذلك عن ارتفاع إيراداتها في 2019 بنسبة 23% عن العام السابق إلى 44 مليون دولار، وزيادة إجمالي أرباحها 29% عنه قبل عام إلى 34 مليون دولار.

وقال نيكولاس باردنكوبر الرئيس التنفيذي لبروج في بيان «الاضطرابات التي أحدثها (كوفيد 19) في أسواق النفط أظهرت القيمة الاستراتيجية الكبيرة لامتلاك أصول تخزين في موقع جيد.

وأضاف: منشآتنا لا تزال تعمل بالكامل، ولم تشهد تأثيراً يذكر جراء (كوفيد 19).

وقالت بروج: «إن المرحلة الثانية من خططها لتوسيع قدرة التخزين في الفجيرة، التي ستضيف 8 صهاريج تخزين، تسع 3.8 ملايين برميل، من المتوقع أن تكتمل بنهاية 2020. وأضافت أنه من المتوقع أن تبدأ مصفاتها في الفجيرة العمل في الربع الثالث من العام المقبل».

ومن المتوقع في إطار المرحلة الثالثة من خطط التخزين في الفجيرة أن تزيد الشركة طاقتها بنحو 22 مليون برميل إضافية، ما يرفع إجمالي قدرتها التخزينية إلى نحو 4.5 ملايين متر مكعب، أو ما يعادل نحو 28 مليون برميل، وهو ما سيدخل حيز العمل في أواخر 2022.

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