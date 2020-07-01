«الاتحاد للطيران» تشغل رحلات إلى 36 وجهة في يوليو

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عدلت «الاتحاد للطيران»، قائمة رحلاتها التي تنوي تشغيلها من وإلى أبوظبي خلال شهر يوليو الجاري، لتصل لنحو 36 وجهة، وفق آخر التحديثات المعلنة.

وذكرت الناقلة، بحسب موقعها الإلكتروني، أن الواجهات في آسيا وأستراليا، ستشمل 7 وجهات، وهي جاكرتا، ملبورن، سنغافورة، طوكيو، كوالالمبور، سيئول، سيدني. بينما في أوروبا، ستشمل 10 وجهات، هي: أمستردام وبروكسل وفرانكفورت وأثينا ودبلن، وجنيف، ومدريد، على أن تضاف وجهات إسطنبول ومانشستر وميونخ، اعتباراً من 16 يوليو.

وأوضح أنه في شبه القارة الهندية، سيتم تشغيل رحلات إلى 12 وجهة، تشمل، كولومبو، والرحلات القادمة إلى كراتشي فقط، والرحلات القادمة إلى إسلام آباد فقط، والرحلات القادمة إلى لاهور فقط، فيما ستضاف وجهات بنغالورو، وتشيناي ودلهي، وحيدر آباد، وكوزيكود وماليه، وكوتشي ومومباي، اعتباراً من 16 يوليو.

وبالنسبة للشرق الأوسط وأفريقيا، فسيتم تشغيل رحلات إلى 4 وجهات، وهي البحرين وبيروت، على أن تضاف عمان والقاهرة، اعتباراً من 16 يوليو، إلى جانب 3 وجهات في أمريكا الشمالية، وهي: شيكاغو ونيويورك وتورونتو.

وأكدت الناقلة أنه تمت الموافقة على هذه الرحلات من قبل حكومة الإمارات، فيما يجري التواصل والعمل عن كثب مع سلطات الطيران العالمية، لزيادة شبكة الناقلة في المستقبل.

وأوضحت الناقلة أنه يجب أن يحمل المسافر تأشيرة إقامة سارية المفعول في الإمارات، ورقم موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حيث لن يسمح بدخول الإمارات خلاف ذلك، كما سيُطلب منك إجراء اختبار البلمرة التسلسلي (بي سي آر)، والمسح الحراري عند الوصول إلى أبوظبي، وسيُطلب العزل لمدة 14 يوماً.

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