29 شرطاً لإعادة تشغيل النوادي الرياضية في فنادق أبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي المنشآت الفندقية في الإمارة بإعادة تشغيل النوادي الرياضية لديها اعتباراً من أمس الأربعاء شريطة الالتزام بنحو 29 اشتراطاً وتوجيهاً فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» وبما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع.

وأوضحت الدائرة، في تعميم أطلعت «البيان» عليه، أنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، ودعت إلى التقيد بها تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وذكرت الدائرة أن الاشتراطات هي:

1 – توفير لوحات ولافتات واضحة للتوعية الإرشادية عند الوصول.

2 – إلزام الزوار بتوقيع تعهد لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية.

3 – إجراء فحص كورونا لكافة الموظفين والمدربين قبل إعادة التشغيل ويعاد الفحص كل أسبوعين.

4 – يجب على جميع الموظفين والمدربين استئناف العمل بعد تلقي نتائج سلبية للفحص.

5 – فحص درجة الحرارة بواسطة الكشف الحراري أو ميزان الحرارة بالإشاعة تحت الحمراء المحمولة لجميع الأفراد قبل دخول المرافق.

6 – تخصيص غرفة عزل منفصلة في حال تواجد أفراد من الحالات المشتبه بها مع توفير طاقم المسعفين طوال ساعات العمل.

7 – كل ضيف تسجل حرارة جسمه أعلى من 37.3 درجة مئوية يصطحب إلى غرفة عزل مخصصة على مقربة من المدخل الرئيسي.

8 – الإبلاغ عن أي ضيف أو عضو من طاقم العمل أو مقاول تظهر عليه أعراض الانفلونزا عبر خدمة «استجابة».

9 – إلزام جميع العاملين باستخدام الكمامات والقفازات والتقيد بها طوال فترة العمل وتبديلها بشكل مستمر.

10 – يجب على الضيف ارتداء الكمامات والقفازات طوال فترة النشاط وأثناء ممارسة النشاط البدني المعتدل، وإنزالها حال التدريبات الشديدة وتبديلها باستمرار.

11 – يجب على مرتادي الصالات الرياضية الالتزام بلبس القفزات الخاصة بهم عند استخدام المعدات الرياضية.

12 – تجهيز المعدات مع مراعاة مسافة 2 متر بين بعضها البعض.

13 – تحديد علامات التباعد الجسدي مسافة 2 متر بوضوح على الأرضيات لجميع الطوابير بما في ذلك دورات المياه.

14 – التدريب بشكل فردي وليس بشكل جماعي باستثناء الحصص التدريبية الجماعية.

15 – مراعاة التباعد الجسدي في الحصص التدريبية الجماعية وألا يزيد عدد المشاركين على 40% من سعة الحصة.

16 – على جميع الزوار إحضار مستلزمات النظافة الشخصية واستخدام المناشف الخاصة بهم.

17 – التأكد من توفير جميع مستلزمات غسل اليدين كالصابون ومعقمات اليدين في جميع أنحاء المنشأة الرياضية.

18 – التأكد من التنظيف بشكل دوري وتخصيص فريق للقيام بالتنظيف بعد كل استخدام (كل ساعتين)، إضافة إلى عمليات التنظيف المستمرة داخل المرافق وأي أسطح يتم لمسها من قبل الضيوف.

19 – يجب تعقيم الأدوات والأجهزة الرياضية قبل الاستخدام وبعد مرور كل سعة.

20 – توفير مواد لمسح وتطهير المعدات قبل وبعد الاستخدام.

21 – تنظيف جميه الأسطح والمناطق ونقاط اللمس العالية وتطهيرها بشكل صحيح باستخدام المنتجات والأساليب الموصى بها من قبل دائرة الصحة.

22 – التأكد من التنظيف والتطهير لجميع المرافق بعد أوقات العمل اليومية.

23 – إجراء التعقيم بالبخار اليومي لمحلول التطهير في جميع مناطق العمليات.

24 – عدم استخدام غرف تبديل الملابس وأماكن الاستحمام وغرف البخار والساونا وغرف الصلاة.

25 – تشجيع الزوار على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لضمان التقليل من اللمس ونقل العدوى، مع عدم رفض الدفع النقدي، والتأكد من توفير معقمات اليدين عند مناطق الدفع.

26 – تعقيم أجهزة الدفع الذكية قبل وبعد تقديمها إلى أي زائر.

27 – إزالة جميع الصحف والمجلات وموزع المياه.

28 – لا يسمح بإقامة أية مهرجانات أو مسابقات والاكتفاء بالتدريبات اليومية.

29 – تبقي المرافق التالية مغلقة (السبا أو المنتجع الصحي، مراكز التدليك، الساونا، وغرف بخار، وأحواض الجاكوزي).

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