1.22 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.22 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 164 مبايعة بقيمة 544.41 مليون درهم منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 423.07 مليون درهم و109 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 121.34 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 597.31 مليون درهم منها 31 رهن أراض بقيمة 586.23 مليون درهم و 9 رهون فلل وشقق بقيمة 11.08 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 226 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 210 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 73.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 68 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 3 ملايين درهم.

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