الإمارات تعمل على إعادة طائرة "737 ماكس" إلى الأجواء

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية وشركة بوينج والناقلات الوطنية الإمارتية لإعادة طائرة "737 ماكس" إلى أجواء الدولة مجدداً بعد أن تم تعليقها خلال الفترة الماضية إثر تعرض طائرتين من هذا الطراز إلى حادثتين مأساويتين

وقال السويدي في تصريحات لــ "البيان"، إن الهيئة تجري مناقشات مستمرة مع إدارة الطيران الفيدرالية و"بوينج" حول كل ما يخص ترخيص الطائرة كاختبار الطيران والتصميم والتدريب لطاقم الطائرة.

وأضاف أن الهيئة تنسق مع هيئات الطيران المدني الرئيسية الأخرى في العالم لتبادل المعلومات وللاستفادة من تجربتهم بما يخص الموضوع.



ولفت السويدي، إلى أن موافقة دولة الإمارات على إعادة "737 ماكس" إلى الاجواء تعتمد بشكل أساسي على أنشطة التصديق الجارية في الوقت الحالي بين هيئة الطيران الفيدرالية وبوينج.

وبحسب السويدي، تلتزم الهيئة العامة للطيران المدني بضمان أعلى معايير السلامة في سماء دولة الإمارات وستواصل أعمالها من أجل عودة طراز "737 ماكس" بعد تحقيق كافة معايير السلامة اللازمة.

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