"دبي للسلع" يجتذب موجة جديدة من الابتكار عبر اتفاقية مع "إنوواي" الصينية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، مذكرة تفاهم مع إنوواي، وهي منصة صينية احتضنت بنجاح أكثر من 3400 شركة ناشئة وجمعت ما مجموعه 4.7 مليار درهم (1.28 مليار دولار)، وذلك لتعزيز التعاون في القطاع التكنولوجي بين الإمارات والصين وإدخال موجة جديدة من الابتكار إلى إمارة دبي.

تتحول دبي إلى مركز الابتكار في الشرق الأوسط، حيث تواصل الإمارة جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيكون مركز دبي للسلع المتعددة بمثابة موطئ قدم لإنوواي في المنطقة، ويساعدها في وضع برنامج للحضانة والتسريع يجذب المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا إلى دبي.

تعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز دبي للسلع المتعددة: "دبي لديها أجندة طموحة للابتكار، تقودها الحكومة ويعمل القطاع الخاص على تسريعها. الابتكار والتعاون هما جزء أساسي من هوية دبي. وهذا واحد من الأسباب التي تجعل مركز دبي للسلع المتعددة سعيدًا بتوقيع هذه الاتفاقية مع إنوواي - وهي مؤسسة لديها قصة ابتكار مثيرة للإعجاب أيضاً".

وأضافت أحمدي: "يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على تسخير التكنولوجيا لتقديم حلول وخدمات مبتكرة مع توفير منظومة أعمال لشركاتنا الأعضاء تعزّز الإبداع وريادة الأعمال والنمو. نحن واثقون من أننا من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع إنوواي سنكون بمثابة نقطة انطلاق للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في الصين، مقدمين لها فرصاً غير مسبوقة لتوسيع نطاق الأسواق الجديدة والاستفادة منها، بينما ندعم الأجندة الرقمية للإمارة".

تم تأسيس إنوواي أساساً كمركز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقد أطلق عليها اسم "وادي السيليكون في الصين"، وقامت حكومة بكين بتأسيسها من أجل تعزيز ريادة الأعمال العالمية وتقديم منصة للتبادل المفتوح بين الأطراف العالمية في منظومة إطلاق الأعمال والابتكار. وتقوم إنوواي بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة بالخبرة والتوجيهات التي تحتاجها لتحقيق النجاح في البيئة الديناميكية في الصين. وتضم قائمة شركاء إنوواي كلاً من: انتل وأورانج وهيتاشي ودايملر وغيرها.

وقال ني ليكسيا، مدير عام إينواي، ولوان تيان، عضو مجلس الإدارة فيها: "يوفر مركز دبي للسلع المتعددة المنظومة المثالية للشركات الصينية التي تتطلع للتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسيوفر قيمة هائلة للعديد من الشركات الناشئة التي نعمل معها. ونحن نتطلع إلى استقبال موجة جديدة من الشركات الصينية المبتكرة في مركز دبي للسلع المتعددة، بما يساهم في كتابة الفصل التالي من قصة دبي والصين".

ويرتكز هذا الإعلان عن توقيع الاتفاقية على الاستراتيجية الشاملة لمركز دبي للسلع المتعددة لجذب الشركات المبتكرة إلى دبي، والمساهمة في استراتيجية التنويع الاقتصادي الأوسع للدولة، ففي وقت سابق من هذا العام، وقع مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقية مع كريبتو فالي - وهي مبادرة تدعمها الحكومة السويسرية - لإنشاء منظومة أعمال تقوم على تكنولوجيا البلوك شين والتشفير في دبي.

سيتم الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من المعلومات حول الشراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة وإنوواي، ومبادرات أخرى لتعزيز مكانة دبي بصفتها المركز الرائد للتكنولوجيا والبلوك شين في المنطقة.

لا تزال الصين من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والصين 127 مليار درهم (34.7 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وحالياً، تضم المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 500 شركة صينية تمثل مجموعة متنوعة من القطاعات.

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