إنجاز تاريخي جديد لدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي العالمية»، أمس، سداد الدفعة النهائية من الديون لدائنيها الأصليين واستكمالها بذلك لبرنامج إعادة التمويل، الذي بدأ عام 2010.

جاء سداد المبلغ المستحق والبالغة قيمته الإجمالية 8.2 مليارات دولار في إطار التزام شركة دبي العالمية بسداد التزاماتها، حيث تم تسديد المبلغ أمس قبل تاريخ الاستحقاق النهائي للتسهيل الائتماني المقرر في 30 سبتمبر 2022.

ومنذ 2011 قامت «دبي العالمية» بسداد 18.9 مليار دولار منها 16.9 ملياراً للدائنين الأصليين، بما في ذلك فائدة المدفوعات العينية المرسملة إضافة إلى مليارين من الفوائد النقدية.

وتم سداد القرض بالكامل عبر تمويل من الشركات التابعة لـ«دبي العالمية»، بما في ذلك 6 مليارات من موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة العالمية ومبيعات الأصول، بما يشمل بيع المناطق الاقتصادية العالمية مقابل 2.7 ملياراً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي العالمية»: «على مدار السنوات العشر الماضية، حرصت الشركة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وقبل الموعد المحدد بوقت كبير، كما واصلت التزامها بمسار العمل المتفق عليه مع الجهات المعنية بكل انفتاح وشفافية». وأضاف سموه: «إن إعلان اليوم يؤكّد مدى احترام إمارة دبي لالتزاماتها».

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة: «ما كان بمقدورنا استكمال برنامج إعادة التمويل لولا الجهود الحثيثة والدعم المتواصل من الفريق العامل في موانئ دبي العالمية، الذين أثبتوا التزامهم بهذه الصفقة وساهموا في تعويض الجهات المعنية، الأمر الذي يؤكد الدور الاستراتيجي لـ«دبي العالمية» ضمن القطاع الاقتصادي في دبي».

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