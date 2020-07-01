نشاط ملحوظ لعقارات دبي في النصف الأول

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تجاوزت القيمة الإجمالية لـ26298 صفقة بيع ورهن وهبة عقارية في دبي، أكثر من 77.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» لبيانات رسمية.

وتفصيلاً، بلغت القيمة الإجمالية لصفقات بيع العقارات السكنية والتجارية الجاهزة وقيد الإنجاز أكثر من 31.7 ملياراً، توزعت على 2262 وحدة سكنية وتجارية، و1721 مبنى وفيلا سكنية، و1700 قطعة أرض متعددة الاستخدامات، وشهد سوق الهبات العقارية صفقات نوعية جاوزت قيمتها الإجمالية 8 مليارات، ذهبت إلى 997 وحدة سكنية، و52 مبنى وفيلا سكنية، و364 قطعة أرض متعددة الاستخدامات.

فيما عادت صفقات الرهون العقارية لتتفوّق على المبيعات بعدما سجلت 37.9 ملياراً، توزعت على 5537 وحدة سكنية وتجارية، و890 مبنى وفيلا سكنية، و2775 قطعة أرض متعددة الاستخدامات. وأظهر السوق العقاري في دبي مرونة في احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، حيث واصل المستثمرون إبرام صفقات البيع والشراء عبر التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية.

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