«ديلي موشن»: دبي أفضل مدن الشرق الأوسط

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا كافة في قائمة أفضل 25 مدينة عالمية نشرتها منصة «ديلي موشن» محتلةً المركز 6 عالمياً ومتقدمةً على بعض من أعرق المدن ومنها سنغافورة وروما وأمستردام وبكين وهونغ كونغ وسان دييغو وسيدني.

وقالت منصة تكنولوجيا مشاركة الفيديو الفرنسية التابعة لشركة «فيفيندي»، التكتل الإعلامي الأكبر من نوعه في فرنسا، إن سبب تعلّق الناس بدبي وإعجابهم بها يرجع إلى ما تتميز به من خصائص ومميزات، فهي تحتل المركز الخامس عالمياً من حيث الترفيه الخارجي، والمركز السادس من منظور الأمن والأمان، وأضافت المنصة: عادةً ما يتم ربط دبي بأبراجها الشاهقة صاحبة الأرقام القياسية العالمية.

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