الناقلات الإماراتية تحلّق نحو 120 وجهة حول العالم

المصدر: دبي - لؤي عبدالله، أبوظبي - رامي سميح

تدشّن الناقلات الإماراتية ابتداءً من اليوم خطوة جديدة نحو استئناف كامل العمليات التشغيلية من خلال تشغيل رحلات منتظمة إلى 120 من وجهة حول العالم، تم إعلانها حتى اليوم، الأمر الذي يعدّ بداية الانطلاقة الحقيقية لمرحلة جديدة من التعافي. وتستعد طيران الإمارات ابتداء من اليوم لاستئناف رحلاتها إلى 7 وجهات جديدة تضم كلاً من القاهرة وتونس وأوكلاند وبيروت وبروكسل وهانوي ومدينة هو شي منه، من أصل 52 وجهة أعلنتها الناقلة في وقتٍ سابق.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران، إن الناقلة سوف تشغّل رحلات من 43 وجهة إلى أبوظبي خلال يوليو الجاري تشمل أوروبا وآسيا ودولاً عربية وأيضاً شمالي القارة الأمريكية، موضحاً أن الوجهات سوف تشمل 28 وجهة حتى 15 يوليو الجاري، على أن يتم إضافة 15 وجهة أخرى من 16 الجاري.

فيما أعلنت «فلاي دبي» أنها سوف تستأنف رحلاتها المنتظمة اعتباراً من 7 الجاري لجميع الوجهات المعلنة، حيث ستكون الحجوزات متاحة على موقعها الشبكي، إلى 24 وجهة، منها 4 محطات عربية هي الإسكندرية وبيروت وعمّان والخرطوم.

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