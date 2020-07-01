«طيران الإمارات»تستأنف تقديم خدماتها الأرضية المتميزة

المصدر: دبي ـ البيان

تستأنف طيران الإمارات، اعتباراً من اليوم أول يوليو، توفير خدمة السيارة مع سائق، كما تعيد فتح الصالة الخاصة في مطار دبي الدولي، وذلك بعد مراجعة شاملة لمعايير الصحة والسلامة.

وتطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل واحدة من مراحل الرحلة لضمان سلامة عملائها وموظفيها.

وسوف تفتح الناقلة في البداية صالة واحدة في الكونكورس B، المبنى 3 بمطار دبي الدولي، لخدمة ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات المؤهلين، ويدخل رواد الصالة من خلال البوابات البيومترية باستخدام تقنية التعرف على الوجه لتقليل الاتصال. ومن المقرر افتتاح مزيد من صالات طيران الإمارات في دبي وحول العالم في الأشهر المقبلة.

وسوف توفر الصالة الخاصة في دبي، البالغة مساحتها 9209 أمتار مربعة، أجواء مريحة وهادئة للرواد قبل الالتحاق برحلاتهم، وسوف تعمل الصالة بسعة أقل في مناطق الجلوس التزاماً بقواعد التباعد الجسدي.

كما ينبغي على الرواد الالتزام بوضع الكمامات داخل الصالة وفي مختلف مرافق المطار. وأدخلت طيران الإمارات تعديلات على مرافق وخدمات الصالة لضمان توفير وسائل الراحة للعملاء بما يتماشى مع أعلى معايير الصحة والسلامة، ويقلل التلامس ومخاطر انتقال العدوى. ويُقدّم الطعام في الصالة، بما في ذلك الخيارات النباتية، داخل علب وجبات نظيفة ومعقمة ومغلقة بإحكام.

وتستأنف طيران الإمارات اليوم أيضاً خدمة السيارة مع سائق المجانية لعملاء الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في دبي ومدن أخرى.

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