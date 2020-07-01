رأس الخيمة أول مدينة في العالم تحظى باعتماد «الامتثال» و«السفر الآمن»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، حصول الإمارة على شهادة الاعتماد كوجهة آمنة من «بيرو فيريتاس» المتخصصة عالمياً في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، وذلك مع استكمال كافة متطلبات «برنامج ضمان الحماية».

وبذلك أصبحت رأس الخيمة المدينة الأولى على مستوى العالم التي تحصل على ملصق الامتثال من «بيرو فيريتاس» وختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، اللذين يؤكدان الالتزام بتطبيق جميع معايير السلامة وبروتوكولات التدريب والنظافة في كافة أنحاء الإمارة.

ومن خلال شراكتها مع «بيرو فيريتاس»، قادت الهيئة تطبيق مجموعة من إجراءات الصحة والسلامة والنظافة الصارمة في كافة فنادق الإمارة، بهدف تقليص احتمالات تعرض الموظفين والزوار لأية مخاطر وتعزيز مستويات الثقة بالوجهة.

وتأتي الشراكة بين الطرفين ضماناً لصحة الإجراءات والعمليات المطبقة، ولترتقي بمستوى شهادة «ابق آمناً» التي تمنحها الهيئة للفنادق والمنشآت السياحية في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك من خلال سلسلة من جولات التدقيق المستقلة التي أجريت في فنادق الإمارة. كما يتبع مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات البروتوكولات التفصيلية التي طورها المختصون العالميون في الصحة والسلامة والنظافة في «بيرو فيريتاس» ليصبح بذلك أول منشأة معتمدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

كما تلقت إمارة رأس الخيمة أيضاً ختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهو الأول من نوعه عالمياً فيما يخص النظافة والأمان في قطاع السفر والسياحة، حيث تم تصميمه خصيصًا للتعامل مع وباء «كوفيد 19» أو الأزمات المشابهة، لتصبح بذلك أول إمارة على مستوى الدولة تحظى بهذا الختم.

وتم تطوير هذه البروتوكولات بالتعاون مع أعضاء المجلس ومن ضمنهم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والروابط والمنظمات الدولية السياحية الرائدة لضمان الجاهزية التشغيلية وجاهزية الموظفين ومنح الزوار تجربة سفر آمنة».

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: بكوننا أول مدينة في العالم تحظى بشهادة اعتماد الوجهة الآمنة من بيرو فيريتاس إضافة إلى ختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، نحن على ثقة بأنهما سيسهمان في تعزيز الثقة وعودة الزوار إلى الإمارة، ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على الجهود المتميزة التي يبذلها شركاؤنا في قطاع الضيافة، والذين يحرصون يومياً على تطبيق أعلى معايير السلامة العالمية.

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